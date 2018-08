Viola per la seconda volta la sorveglianza, arrestato “evasore incallito”

I carabinieri di Vibo Valentia hanno arrestato per l’ennesima volta un 34enne del posto, Domenico Macrì, detto “Mommo”, sorvegliato speciale. Il giovane era stato arrestato già lunedì scorso dagli stessi militari poiché sorpreso a Pizzo in palese violazione del provvedimento impostogli e stamani, nel corso di un controllo a domicilio, non si è fatto trovare nuovamente.

Accompagnato dal proprio difensore Francesco Sabatino, Macrì si è poi spontaneamente presentato al comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia dove è stato tratto in arresto e messo ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Il 34enne ha riportato condanne definitive per associazione mafiosa e appartenenza al clan Lo Bianco di Vibo Valentia. Lunedì scorso è stato invece assolto all'esito del giudizio per direttissima.