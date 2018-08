Crotone. Perdita lungo via di Vittorio. Domani i lavori, acqua interrotta

Perdita idrica lungo via di Vittorio a Crotone, all’incrocio con via Mario Nicoletta. Così per procedere alla riparazione, la Congesi ha deciso di interrompere l’erogazione idrica. Il lavoro è stato programmato per domani 24 agosto.

L’acqua verrà chiusa alle 8 e interesserà le seguenti zone: Via G. di Vittorio; Via M. Nicoletta; Parte di via 25 Aprile ( da p.zza F. Corrado all’incrocio di via M. Nicoletta); Via Pirandello e traverse limitrofe; Via Deledda (zona inps). Congesi prevede di ultimare i lavori entro le 17 di domani 24 agosto.