Estate insieme 2018, successo a Cotronei per il cartellone

È successo per il cartellone Estate Insieme 2018 del Comune di Cotronei. A fare la differenza resta, ancora una volta, il gioco di squadra con la rete delle associazioni cittadine. Ad esprimere soddisfazione anche a nome del Sindaco Nicola Belcastro e della Giunta è l’assessore al turismo Vincenzo Girimonte ringraziando il vice presidente della Pro Loco Massimo Garofalo promotrice della IV edizione della Giornata del gusto in programma per domani giovedì 23 nel piazzale della Chiesa Ardorino, alle 18. All’evento sarà possibile degustare prodotti identitari. Alle 21, ci sarà il concerto di ‘O Zulù in 99 minuti live con dj Spike e Donix.

Dopo la straordinaria partecipazione fatta registrare dai concerti di Ciccio Nucera, del live dei Nivera, degli Hantura e la cover band dei Pooh c’è attesa per i prossimi appuntamenti. Venerdì 24, nel Museo dell’energia e dell’acqua, alle 18, sarà presentato il libro di Michele Belcastro racconti d’altri tempi.

Rimarranno esposte fino a lunedì 10 settembre nella Sala delle conferenze di Cotrone le 120 fotografie della mostra Cotronei vista da noi. Si è svolta ieri (lunedì 21) la giornata di trekking promossa dal Rotary Club presieduto da Marcella Garruba: tantissimi i partecipanti che hanno effettuato il percorso storico-naturalistico sulle orme del Monachesimo arrivando alla Chiesuola Diruta, nel cuore della Sila.