Si perde in Sila mentre raccoglie funghi, trovato a Longobucco

Avventura a lieto fine per un 60enne residente a Policoro che, nella giornata di ieri, sfruttando il tempo favorevole ha deciso di recarsi nelle aree boschive della Sila per cercare dei funghi. L’uomo ha lasciato la propria autovettura lungo la Statale 177, in località Montaltare di Longobucco e si è avventurato all’interno della boscaglia. Tuttavia non ha mai fatto ritorno dall’uscita.

Per questo motivo intorno alle 19, ha chiamato la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Rossano per chiedere aiuto. L’uomo, infatti, aveva perso l’orientamento, e non era più in grado di ritrovare la strada per tornare alla propria autovettura.

Sono quindi scattati i soccorsi, che impegnato i militari di Longobucco e i Carabinieri Forestali di Cava di Melis, mentre sono stati allertati i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I militari dell’Arma hanno tuttavia raggiunto l’area interessata prima del calare del sole. Hanno prima individuato l’autovettura, e poi hanno iniziato le ricerche all’interno della fitta vegetazione e, dopo circa un paio di ore, lo hanno rintracciato e riportato lungo la Statale in buone condizioni di salute.