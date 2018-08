Teatro e musica rock per il Festival Euromediterraneo di Altomonte

La commedia in vernacolo “U Matrimonio” e Altomonte Rock sono i prossimi appuntamenti della trentunesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte che, per l'edizione 2018, ha per tema i “Paesaggi culturali”. Due appuntamenti fortemente legati al territorio che il commissario prefettizio del Comune di Altomonte il viceprefetto Eufemia Tarsia e il direttore artistico del Festival Antonio Blandi hanno voluto nel cartellone di questa ricca edizione.

Giovedì 23 agosto, a cura dell'Accademia delle arti e dello spettacolo “Aurora Sanseverino” di Altomonte, andrà in scena (ad ingresso gratuito), alle 21.30 al Teatro Belluscio la commedia in vernacolo “U Matrimonio”, scritta e diretta dalla poetessa e autrice Esperia Piluso. Con il contributo organizzativo di Rosanna Vitiritti, Paola Ferraro e Maria Antonella Linardi e con il contributo scenografico dell’artista Lucia Zaccaria.

“U matrimonio” è una commedia che dona memoria alle tradizioni culturali altomontesi del passato, in particolar modo a quella del matrimonio che racchiude molto dello spaccato socio-culturale di un tempo e di un luogo. Aneddoti, rievocazioni storiche e usi e costumi di fine Ottocento, tornano alla ribalta in una chiave assolutamente ironica che, se da un lato strappa un sorriso al pubblico, dall’altro vuole essere anche momento di riflessione e di ricordo. Proverbi, modi di dire, mestieri e abitudini quasi dimenticate tornano a rivivere attraverso i personaggi di Ciruzzu, Carulina, Lumbertu, ‘Ntonio, Zia Rusina e tanti altri. Il cast degli attori è numeroso e si tratta di attori non professionisti che coltivano la passione per il teatro anche perché non si può crescere ad Altomonte senza nutrire una certa curiosità e passione per l’arte teatrale.

Durante lo spettacolo ci saranno degli “spaccati musicali” a cura del maestro Enzo Barbieri e di alcune anziane della comunità che interpreteranno i canti della tradizione popolare calabrese. Lo scopo principale dell’Accademia delle arti e dello spettacolo “Aurora Sanseverino” è quello di unire giovani ed anziani, in uno scambio reciproco e proficuo sia sotto l’aspetto sociale che culturale. L’Accademia è l’unica compagnia teatrale stabile sul territorio di Altomonte e da settembre ricomincerà a lavorare sulle prossime commedie. La sua mission è quella di garantire un teatro inclusivo e di conciliare teatro e storia del territorio.

Venerdì 24 agosto, a partire dalle 21.30 nel Chiostro di San Domenico nel centro storico, prende il via la diciottesima edizione di Altomonte Rock, evento rock nel cartellone Altomonte Festival Euromediterraneo 2018. Slogan dell'evento sarà “La festa della musica... non solo rock”. L'ingresso ai concerti è gratuito e anticipano il live di Fabrizio Moro previsto per il 25 agosto alle ore 21.30 al Teatro Belluscio.

All'interno del Chiostro dei Domenicani nel centro storico di Altomonte si alterneranno diversi artisti selezionati e invitati da Giulio Pignataro (art director di Altomonte Rock Festival): Antonio Algieri, Behike Moro, Deamantide, Gaetano Montilli, Tema libero, Former friends, Ilario Gattabria e Black hole, Pika dmf & Free love e Giuseppe Medaglia appena rientrato da Sanremo giovani e che presenterà il suo ultimo lavoro discografico “L'amore come l'aria”.