Aggressione a Falerna, il titolare: “Dipendenti intervenuti per sedare litigio con compagna”

Rimanda indietro al mittente le accuse in merito all’aggressione razzista, il proprietario del ristorante di Falerna in cui lo scorso 15 agosto si sarebbe consumata una rissa (LEGGI LA NOTIZIA) .

Il dominicano che ha denunciato di essere stato vittima di un'aggressione mentre era con la compagna incinta e la suocera, per il titolare del locale avrebbe fatto un “racconto calunnioso e falso e sta cavalcando l'onda del presunto odio razziale per screditare me e la mia impresa”.

Per il proprietario il cliente avrebbe “litigato con la compagna dopo avere alzato il gomito” e la suocera si sarebbe “fatta male cadendo dopo essere intervenuta in difesa della figlia”. Mentre i suoi dipendenti sarebbero intervenuti a difesa della donna e poi sarebbero stati aggrediti.

Il titolare afferma poi di aver “collaborato con la polizia”, fornendo addirittura “le riprese di videosorveglianza dell'area” e i “nomi dei dipendenti e delle persone informate sui fatti”. Ha quindi annunciato che presenterà “una denuncia nei confronti del dominicano e tutti coloro che hanno espresso giudizi ingiuriosi e minacce sui social network”.