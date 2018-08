Nuovo ospedale della Piana, prosegue la progettazione

Procede l’iter progettuale per l’avanzamento delle elaborazioni definitive con il nuovo assetto organizzativo e sanitario del Nuovo Ospedale della Piana a Palmi. Dalle interlocuzioni di questi giorni tra il Sindaco e i responsabili della procedura della Regione Calabria emergono gli ultimi aggiornamenti dello stato dei lavori riferiti al “progetto definitivo” a cura della società di ingegneria incaricata, fase di lavoro che prevede l’elaborazione di circa 1300 elaborati grafici e altri descrittivi relativi agli aspetti funzionali, strutturali, sanitari, di sicurezza, delle reti e degli impianti, delle infrastrutture di servizio.

A seguito delle risultanze delle indagini geognostiche che hanno comportato una modifica dell’impianto ospedaliero con una nuova forma e rotazione del volume sul precedente impianto, a luglio si sono svolte ulteriori interlocuzioni tra progettisti e Asp, per la definizione del piano sanitario per il nuovo assetto dei reparti a seguito della nuova forma dell’edificio ospedaliero.

Si è avviata quindi la fase di trasferimento delle informazioni ai nuovi layouts funzionali del piano sanitario per procedere con il lavoro di redazione del progetto definitivo, di fatto mutato in tutto il suo assetto organizzativo e tecnico. Tale fase di avanzamento prevede, con un lavoro parallelo, anche lo studio delle reti di servizio all’Ospedale con interferenze e adeguamento di quelle comunali, lavoro svolto anche sul campo insieme all’amministrazione e per la cui definizione gli uffici comunali proseguono nel lavoro di dimensionamento e indicazione dei quadri economici delle opere necessarie, su richieste della Regione e dei progettisti.

A seguito di tali attività in corso, la società di ingegneria ha chiesto di poter proseguire nel lavoro con la disponibilità di altri 60 giorni al fine di presentare il progetto definitivo rispondente a tutte le nuove istanze. Il Rup, accordando la richiesta, ha disposto quindi nella prima settimana di agosto con un nuovo ordine di servizio, la data di consegna della fase progettuale definitiva per il 30 ottobre 2018. Già nei giorni della prossima settimana, in accordo con Gidaro, si fisserà la nuova riunione del tavolo tecnico tra i rappresentanti del nostro Ente e la Regione e che si potrà tenere nella prima settimana di settembre 2018, in seguito alla quale potremo trasferire tutti gli aggiornamenti utili alla nostra commissione sanità.

Continua così il lavoro attento di vigilanza e interlocuzione della nostra amministrazione e del suo Sindaco all’avanzamento dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana a Palmi, con la consapevolezza che si tratta di un’opera che non può più attendere e pertanto ogni slittamento dei tempi non ci trova certamente sereni, ma che alla luce dei recenti eventi, il Nuovo Ospedale debba essere progettato e realizzato in tutta sicurezza e più funzionale possibile nei suoi servizi a favore dei cittadini e di tutti gli utenti che ne attendono da anni la sua realizzazione.