Comune Crotone, al via il piano di sistemazione degli edifici scolastici

È stato avviato il piano di sistemazione degli edifici scolastici a Crotone. Il Comune ha infatti iniziato il programma per consentire un regolare avvio delle attività scolastiche ed accogliere gli alunni e docenti in occasione della riapertura delle scuole. I bandi per il servizio trasporto scolastico e il servizio mensa sono stati già pubblicati presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone.

Inoltre, in sinergia tra l'assessorato ai Lavori Pubblici e l'assessorato alla Pubblica Istruzione, preceduto da opportuni sopralluoghi presso gli edifici scolastici, è stato redatto un piano di intervento presso le strutture che in queste settimane si sta attuando.

Sono stati stanziati oltre 110.000 € per interventi di adeguamento presso le scuole in base alle esigenze riscontrate nel corso dei sopralluoghi tecnici. In particolare 9.788 € sono stati previsti per la realizzazione di un'aula presso l'Istituto Comprensivo “M.G. Cutuli”, intervento in atto. 13.125,50 € per l'intervento in corso presso la scuola materna “Arcobaleno” che prevede modifiche strutturali e l'ampliamento aule.

Un nuovo cancello e la recinzione per un importo di 4.500 € sono gli interventi in corso presso la scuola elementare 4° Circolo. 18.575,72 € è l'importo relativo alla realizzazione della copertura presso la scuola “Principe di Piemonte”. Un intervento per 21.693,74 è previsto presso la scuola elementare “Don Milani”.

In attuazione è l'intervento presso la scuola media “Alcmeone” per un importo di 1.700 €. Attività per risanamento strutturale (copertura e pluviali”in corso presso la scuola media di Papanice per un importo di 18.310,83 €. In corso anche l'attività presso la scuola primaria di via Oceania a Papanice per un importo di 17.453,58 €.

Attività per il risanamento pilastri e chiusura fori di carotaggio presso la scuola elementare “I.S.E.S.” per un importo di 2.929 €. Il ripristino dell'impianto antintrusione presso la scuola media “Corrado Alvaro” già effettuato per un importo di 816,67 €. Infine sono in corso interventi di riadattamento presso l'istituto comprensivo “Alcmeone” per un importo di 1.700, 74 €.