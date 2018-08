Causa incidente sotto l’effetto di stupefacenti, denunciato ragazzino

Un 19enne di Cirò Marina è stato denunciato in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria dai carabinieri del Nor della Compagnia del luogo per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Il giovane, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Soccorso e trasportato presso l’ospedale civile di Crotone, è risultato positivo agli accertamenti tossicologici. La patente di guida è stata immediatamente ritirata.