Omicidio a Nicotera: l’assassino confessa, “ho agito a scopo preventivo”

Giuseppe Olivieri, 36 anni, ha confessato di essere l’omicida Francesco Timpano, 45enne ucciso il 12 agosto scorso in spiaggia in un lido di Nicotera Marina. (LEGGI)



Stamani si è tenuto l'interrogatorio di garanzia dinanzi al pm della Procura di Vibo Valentia, Luca Ciro Lotoro, e Olivieri non si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha fornito le sue spiegazioni sul fatto di sangue, negando la premeditazione del delitto e affermando di aver “agito a scopo preventivo” per evitare una possibile vendetta della vittima che era scampata al raid omicida dell'11 maggio scorso portato a termine da Francesco Olivieri, fratello di Giuseppe, costato la vita a due persone di Nicotera mentre altre tre erano rimaste ferite a Limbadi.

In occasione degli omicidi dell'11 maggio, proprio Francesco Timpano era sfuggito alle intenzioni di morte di Francesco Olivieri che non l'aveva trovato a casa a Limbadi ed aveva scaricato contro la sua auto alcuni colpi di fucile.

Olivieri resta in carcere e adesso spetta ai magistrati stabiliranno se l'omicidio sia stato premeditato o sia avvenuto per prevenire ritorsioni da parte della vittima.