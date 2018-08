Cerca di levare con la violenza i nipoti al cognato per favorire la sorella

Un uomo di 43anni residente a Catanzaro ma di etnia Rom è stato denunciato dalla Polizia del Commissariato di Lamezia Terme dopo aver aggredito il cognato e il fratello di quest’ultimo dopo un diverbio familiare.

Il 43enne si era recata presso l’abitazione del cognato, un lametino che aveva sposato la sorella del Rom, con la pretesa di prelevare i nipotini e di condurli dalla madre che si era allontanata dall’abitazione familiare da alcuni giorni.

Al rifiuto di consegnare i minori, l’aggressore avrebbe dapprima spinto il cognato, facendolo cadere per terra e provocandogli ferite guaribili in 21 giorni, e poi si sarebbe scagliato anche contro il fratello dell’uomo, intervenuto in soccorso, colpendolo con una sedia.

Le immagini dell’impianto di video sorveglianza hanno permesso agli agenti di polizia di ricostruire l’accaduto e di denunciare l’autore dell’aggressione alla locale Procura della Repubblica per il reato di lesioni aggravate.