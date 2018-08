Anziana vittima delle violenze del figlio, trova il coraggio e lo denuncia

Non avrebbe avuto remore a minacciare addirittura la sua mamma: una donna anziana, ultraottantenne, vittima da almeno due anni delle angherie del figlio che, in un caso, l’avrebbe anche trascinata per i capelli dentro casa e causatole delle ferite.

Una vicenda che, come dicevamo, sarebbe iniziata già nel 2016 e arrivata oggi all’epilogo grazie alle attenzioni dei carabinieri di Mirto Crosia che dopo l’ultimo caso di violenza hanno raccolto la coraggiosa denuncia della donna.

Da qui i militari hanno scoperto come l’anziana fosse stata vittima, più volte, di maltrattamenti, offese e anche minacce di morte da parte del figlio, un 58enne già noto alle forze dell’ordine.

Gli investigatori, sempre attenti e vicini alla gente del proprio territorio, hanno così conquistato la fiducia della donna facendosi raccontare quanto stesse accadendo tra le mura di casa e comprendendo subito che si trattava di una situazione certamente “rilevante”.

Acquisite tutte le informazione e verificati i fatti i carabinieri hanno informato la Procura di Castrovillari che ha disposto per l’uomo l’arresto in carcere, eseguito ieri pomeriggio dai militari.

Per il 58enne si sono così spalancate le porte della casa circondariale della Città del Pollino. Dovrà ora rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.