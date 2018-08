Controlli estivi: arresti, denunce e sequestri di armi e droga nel reggino

150 Carabinieri sono stati predisposti, dal Gruppo di Gioia Tauro, al controllo del territorio nel periodo a cavallo del Ferragosto. In totale è stata arrestata una persona, deferite in stato di libertà 7, sequestrare 12 armi comuni da sparo comprensive di 200 munizioni detenute illecitamente e oltre 5 kg di marijuana. Inoltre, sono state eseguite oltre 30 perquisizioni personali e veicolari e controllate oltre 500 persone e 300 veicoli, nonché elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della strada per un ammontare di oltre 30 mila euro.

I militari di Cosoleto, hanno arrestato un 16enne di Gioia Tauro che, approfittando dell’attenzione del pubblico allo spettacolo pirotecnico allestito in occasione delle celebrazioni della festività di San Rocco, ha tentato di rubare, con un cacciavite, un ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via, venendo bloccato poco prima della sua fuga a bordo dello scooter, nel frattempo messo in moto. Il minore è stato condotto presso la propria abitazione, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri delle Stazioni di Cinquefrondi e Varapodio hanno deferito in stato di libertà S.V., 57enne di Polistena, poiché alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza e C.A., 50enne di Cosoleto, per violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale di P.S. in quanto sorpreso a colloquiare con soggetto gravato da precedenti penali;

hanno rinvenuto, in un casolare disabitato di Varapodio, 12 armi da fuoco - tra cui alcune mai denunciate né tracciate in banca dati - e 200 munizioni, risultate essere appartenute a una persona deceduta nel 2001;

i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gioia hanno deferito in stato di libertà: F.L., 46enne e F.U., 23enne, entrambi di Rosarno, perché responsabili, in concorso, del reato di ricettazione, in quanto colti alla guida di un autoveicolo con il telaio palesemente alterato; A.V., ucraina 34enne residente a Rosarno, sorpresa alla guida di un’autovettura con il certificato assicurativo palesemente contraffatto;

I carabinieri di Delianuova hanno denunciato a piede libero I.M. di 34 anni e P.A. di 67 anni, entrambi del posto, perché durante un controllo sono stati trovati in possesso ingiustificato di 2 coltelli;

Infine, i carabinieri di Serrata, in località San Pietro di Caridà, hanno rinvenuto nascosti in un sacco di plastica di colore nero, 4 buste di plastica termosigillate contenenti complessivamente 5 kg. circa marijuana, già essiccata e pronta per essere separata in dosi.