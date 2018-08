Tragedia del Raganello, Festival del Folklore e si ferma in segno di lutto

“Dinanzi ad una tragedia di questa portata non ci sono parole per esprimere lo sgomento che si prova. Non possiamo che unirci in un doveroso silenzio alle famiglie delle vittime ed ai loro cari e a tutta la comunità di Civita e di tutta l’area del Pollino a cui manifestiamo la vicinanza e solidarietà della nostra associazione.

Per questo motivo abbiamo deciso, di annullare, così come già fatto ieri. le serate di oggi e di domani del Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino. - Lo annuncia in una nota stampa Antonio Notaro, Presidente Associazione E.I.F (Estate Internazionale del Folklore) -

Mai come adesso - si legge infine - tutto il popolo del Festival si ferma per doveroso rispetto e si unisce nella preghiera per coloro i quali non ci sono più. Il festival riprenderà subito dopo il lutto regionale proclamato dal Governatore della Calabria, Mario Oliverio, giovedì 23 agosto per la serata conclusiva.”