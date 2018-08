Trasporti, Barbuto propone un Freccialink per la Sibaritide e il Crotonese

“Con l’arrivo dei turisti sul territorio calabrese è tornata d’attualità la questione dei trasporti del Crotonese” – a riflettere sull’isolamento dell’area jonica è la Deputata Elisabetta Barbuto, che espone come più volte sia stato proposto attraverso incontri ufficiali al Ministero dei Trasporti, all’Anas e alle Ferrovie dello Stato di attivare un freccialink che colleghi Crotone a Lamezia Terme in tempi brevi per permettere agli utenti di prendere le Frecce che transitano sull’area tirrenica. Il tutto in attesa che si concluda l’elettrificazione della tratta Sibari-Crotone.

“L’idea a lungo termine, infatti, è che ci sia una Freccia che parta, per ora, da Sibari, quindi da Crotone e comunque dall’area jonica sud, e che porti a Roma in tempi rapidi”. Ai suddetti incontri, infatti, hanno partecipato anche le senatrici Margherita Corrado e Rosa Silvana Abate e s’è discusso del problema dei trasporti nella Sibaritide e nel Crotonese.

“La Freccia partirebbe intanto dalla Sibaritide e alla stessa noi avremo anche dei collegamenti – insiste la Deputata – in attesa di partire poi da Crotone, appena concluso il processo di elettrificazione. Perché di questo, oltre che del rilancio reale dell’aeroporto, c’è bisogno per rivalutare il Crotonese”.