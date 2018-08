Tragedia del Raganello, domani bandiere a mezz’asta in Regione

“Ritengo doveroso, in presenza di una tragedia così rilevante come quella delle Gole del Raganello, di disporre per domani, 22 agosto, una giornata di lutto regionale, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta alla Cittadella”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Mario Oliverio che ha aggiunto: “dolore per i morti, grande solidarietà e cordoglio per i feriti ed i parenti delle vittime, in gran parte venuti in Calabria per trascorrere qualche sereno giorno, sono condivisi da tutta la comunità calabrese”.

Inoltre, su espressa volontà del presidente Oliverio è stato anche disposto l’abbassamento d’intensità delle luci della sede degli uffici regionali.