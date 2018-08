Tragedia sul Raganello. Ritrovati tre dispersi, identificate le vittime

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Dopo una lunga notte di angosce e di ricerche finalmente arrivano delle buone notizie a Civita dove i tre escursionisti che mancavano ancora all’appello sono stati fortunatamente ritrovati vivi. Sono stati infatti rintracciati in Basilicata, sempre nel Parco del Pollino.

Si tratta di due persone pugliesi che ieri pomeriggio dovevano raggiungere anche loro le Gole del Raganello, dove poi si è consumata la tragedia ma che, probabilmente per le condizioni meteo, avevano deciso di rimanere sul fronte lucano del Pollino (LEGGI LA NOTIZIA).

I superstiti sono stati rintracciati poco fa dalle forze dell'ordine grazie al sistema Gps che, dopo l'allarme lanciato dai familiari, ha consentito di localizzarne la posizione.

Erano invece residenti in cinque regioni diverse le vittime della tragedia delle Gole di Raganello. Dopo avere identificato tutti i corpi, la Prefettura ha reso noto che tra i morti ci sono una guida residente in Calabria e turisti che sarebbero residenti invece nel Lazio, in Lombardia, Campania e Puglia.

La lista verrà resa nota dopo il termine delle fasi di adempimento previsti in questi casi.

Le vittime della Puglia | Le tre vittime pugliesi sono Miriam Mezzolla, di 27 anni di Torricella (Ta), Claudia Giampietro, di 31 anni, di Conversano (Ba) e Gianfranco Fumarola, di 44 anni di Cisternino (Br), che è deceduto in ospedale dove era stato trasportato per un trauma toracico.

(Ultimo aggiornamento h 14:09)