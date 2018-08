Gole Raganello, convocato il comitato di ordine e sicurezza

Dolore e sgomento del Presidente della Provincia di Cosenza e dell’intero Ente per la tragedia di Civita. Di seguito le parole di Franco Iacucci, presente questa mattina sul luogo del disastro dove è in corso una riunione straordinaria del Comitato Ordine e Sicurezza alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa: “La tragedia che ha colpito in queste ore Civita ci lascia sgomenti e addolorati”.

Per esprimere solidarietà Iacucci ha “sentito il sindaco Tocci e, in seguito, il Prefetto. Come Istituzioni abbiamo il dovere di stringerci intorno alla nostra comunità ferita, adoperandoci con ogni sforzo per fronteggiare la crisi. Per tale ragione è stata decisa da parte della Prefettura la convocazione di un Comitato Ordine e Sicurezza, che si è riunito questa mattina alle 9,30 proprio a Civita e alla presenza del Ministro Costa”.