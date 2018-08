Tragedia Raganello, la Procura apre inchiesta

La Procura di Castrovillari ha deciso di aprire un’inchiesta in merito al decesso di 10 persone nelle gole del Raganello. Il procuratore Eugenio Facciolla, che da ieri segue le operazioni di soccorso, ha infatti sottolineato che in questo momento "il primo pensiero è quello di salvare più gente possibile e identificare tutte le vittime". Nel frattempo i reati contestati sono: omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio.

Proprio oggi a Civita il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa ha deciso di fare una visita. Dopo aver visitato alcuni feriti negli ospedali ed aver incontrati i familiari, e dopo una ricognizione in elicottero sui luoghi della tragedia, a Civita è previsto un incontro con la stampa. Ha detto di aver voluto essere presente “accanto a queste persone sofferenti, per far sentire anche alle loro famiglie la vicinanza non solo mia ma di tutto il governo".

Le difficoltà della zona e la vastità dell’area interessata stanno rendendo le ricerche dei dispersi frenetiche. Da ieri il lavoro dei soccorritori non si è mai fermato, così dopo le attività notturne con torri faro e luci di emergenza, sono riprese le ricerche fatte con gli elicotteri che sono ripartiti all'alba.

Il raggio d'azione nel frattempo si è allargato, dal momento che la Protezione civile ha esteso le ricerche fino alla foce del torrente con l'attivazione della Capitaneria di porto.

Per quanto riguarda i feriti, invece, sono almeno 5 le persone in gravi condizioni. Una bambina di 9 anni è stata trasferita all'ospedale di Napoli, mentre quattro uomini presentano politraumi.