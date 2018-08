Violento acquazzone nel vibonese: allagamenti e disagi alla circolazione

Un violento acquazzone si è abbattuto sulla costa tirrenica della provincia di Vibo Valentia. La zona maggiormente colpita è il comprensorio di Ricadi dove i Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per degli allagamenti e alcuni veicoli finiti in panne a causa dell’acqua e dei detriti che hanno invaso la sede stradale e si è reso necessario anche l’intervento di ruspe.

Su Vibo Valentia è stato inoltre soccorso un automobilista rimasto in panne nel sottopasso della Statale 18 con via Lacquari-Feudotto ed è stato effettuato un intervento per un principio di incendio su una cabina Enel in Via Traversa Paparo.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il Lametino, dove i pompieri sono impegnati in diverse segnalazioni, soprattutto nelle aree costiere: situazione particolare a Nocera Terinese dove si stanno mettendo in sicurezza i sottopassi allagati.