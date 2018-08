I Carabinieri della Stazione di Pizzo Calabro hanno deferito in stato di libertà per minaccia aggravata un pensionato 58enne.L’uomo, incensurato, dopo essersi recato presso un ristorante della frazione Marina ha avuto un diverbio, per futili motivi, con il titolare del locale ed ha estratto una pistola giocattolo e lo ha minacciato di morte.