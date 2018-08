Resoconto Polfer: 4 arresti sui binari, 95 violazioni e 10mila controlli

Anche quest’estate il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Calabria, diretto da Emma Ivagnes, ha avviato un dispositivo di sicurezza per contrastare i reati in ambito ferroviario che ha richiesto l’impiego di oltre 600 uomini a bordo treno che hanno scortato 594 convogli ferroviari; oltre 2000 sono state le pattuglie dedicate ai controlli nelle Stazioni, anche mediante l’utilizzo del metal-detector, mentre 250 circa sono state impegnate lungo la linea.

I servizi svolti hanno portato alla denuncia di 14 persone, responsabili di aggressioni ai capo-treni e di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, mentre 95 sono state le violazioni amministrative contestate ad altrettanti viaggiatori che non hanno utilizzato gli appositi sottopassi per attraversare i binari.

I viaggiatori controllati, con i relativi bagagli, sono stati circa 10mila e durante tali controlli è stato arrestato un cittadino evaso dagli arresti domiciliari e rintracciata una ragazza appena maggiorenne allontanatasi da casa.

Infine il Personale della Sezione Polfer di Villa San Giovanni e del posto Polfer di Paola, ha proceduto all’arresto di tre cittadini stranieri, che nascondevano nei borsoni arnesi atti allo scasso, coltelli di genere vietato e piccole quantità di hashish.