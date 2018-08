Vibo Valentia, è morto Acrab: il cane carabiniere

Acrab, Pastore tedesco, nasce il 29 marzo 2009 in Italia e nel settembre del 2010 viene assunto in carico dal centro cc cinofili di Firenze, scuola di addestramento nazionale per l’Arma dei Carabinieri. Successivamente viene dato in consegna all’Appuntato R. S., il quale ne sarà poi conduttore, con cui frequenta il corso esigenze di polizia, divenendo unità cinofila specializzata operativa nel luglio del 2011.

“Arrivammo entrambi al Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia nel dicembre del 2011 e subito dopo un periodo di adattamento abbiamo intrapreso regolare servizio all’interno del nuovo contesto operativo. Il nostro primo e grande impegno è stato la ricerca di un giovane scomparso nel 2012, rinvenuto poi ad un anno di distanza. Acrab metteva il cuore in tutto quello che faceva e, per me, non era solo un cane, ma un collega da rispettare e da cui prendere esempio. Era sempre presente e non voltava mai le spalle, anche in situazione di pericolo.

Col passare del tempo, l’affinità era tale che non era più necessario parlare per capirsi. Abbiamo sempre lavorato uno di fianco all’altro per raggiungere l’obiettivo, senza pensare alla stanchezza, alla fatica o alla pioggia. Ricordo con piacere, in particolare, il servizio svolto presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove abbiamo portato un po’ di spensieratezza nel reparto di oncologia pediatrica: ricordo ancora il sorriso sulla bocca dei bambini quando lui giocava con me e con loro. Giocava, perché sono soliti farlo e noi insegniamo loro a lavorare tramite il gioco.”

Queste sono le parole con cui il suo conduttore ricorda Acrab, che ha operato in Calabria dal 2012 al 2018, espletando servizi di ricerche di persone disperse o da ricercare, di ordine pubblico, supporto nelle operazioni di polizia giudiziaria, perlustrazioni, cinturazioni e controllo di complessi abitativi, supporto nei posti di controllo, nonché servizi dimostrativi delle capacità operative raggiunte in occasione delle visite delle scolaresche e nelle cerimonie di vario genere, tra cui quella tenutasi per il 50° anno di istituzione del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia il 24 Aprile 2018.

La notte scorsa, Acrab, al solito pasto serale, ha attirato l’attenzione dell’infermiere veterinario, perchè ha smesso di mangiare dopo qualche boccone ed ha cominciato ad agitarsi.

Prontamente all’occhio attento non sfuggiva potesse trattarsi di una torsione dello stomaco, diagnosi rivelatasi esatta in un secondo momento, ecco che a questo punto è stato prontamente portato presso la clinica veterinaria di Reggio Calabria, vista la tarda ora e l‘urgenza. Sottoposto ad operazione chirurgica, purtroppo non si è più svegliato.

Il cane dell’Arma troverà sepoltura giorno 21 dopo che la commissione medica avrà con apposita procedura constatato il decesso.