Incendiano abitazione a Isola, uno si ustiona: due arresti

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno tratto in arresto un 25enne (M.M.) ed un 28enne (M.F.), entrambi del luogo, ritenuti responsabili di un incendio.

I militari sono intervenuti nella casa di una famiglia di Isola Capo Rizzuto, a causa di un rogo di origine dolosa, le cui fiamme si erano già propagate sulla recinzione dell’abitazione, riuscendo a bloccare in flagranza il 24enne, mentre il 28enne, sebbene ustionato, è riuscito a darsi alla fuga.

Le immediate ricerche del fuggitivo hanno permesso ai carabinieri di rintracciarlo ed arrestarlo. A causa delle gravi ustioni che presentava su varie parti del corpo, il 28enne è stato così trasportato presso l’ospedale di Crotone, per poi essere trasferito in un centro grandi ustionati. Il 25enne è stato sottoposto invece ai domiciliari.