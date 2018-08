Sopreso dalla burrasca, catamarano di capovolge: tre velisti soccorsi in mare

Brutta avventura quella vissuta nel pomeriggio di oggi da tre velisti. Sebbene fossero state annunciate chiaramente le condizioni meteo avverse, a nord del Porto di Cetraro, nelle acque antistanti la spiaggia di Lampetia, mentre infuriava la burrasca e tutti i diportisti si affrettavano a rientrare colti dal temporale estivo, una improvvisa raffica di vento ha fatto capovolgere un piccolo catamarano a vela di cinque metri e mezzo, facendo finire in acqua i tre occupanti.

Uno dei velisti è stato soccorso da un natante in transito, mentre gli altri due sono stati recuperati, ancora aggrappati all’imbarcazione rovesciata, da una Motovedetta della Capitaneria di Porto locale, CP 851, arrivata in zona in pochissimi.

L’intervento tempestivo - nonostante la concitazione generale in tutto il porto dovuto al temporale in corso - ha evitato il peggio.

Il catamarano, pericoloso per la navigazione, è stato recuperato dal proprietario, nella serata, a nord di Lampetia e spiaggiato a sud del Porto di Cetraro per essere recuperato nella giornata di domani.

La Guardia Costiera coglie di nuovo l’occasione per ricordare che per qualsiasi emergenza in mare è importante chiamare direttamente al numero blu 1530, che per ogni emergenza in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, ed è gratuito da cellulare e da telefono fisso.