Impattano contro un muro: 18enne sbalzata fuori dall’auto, quattro i feriti

Una ragazza di appena 18 anni (G.M.) trasportata d’urgenza con un elisoccorso nell’ospedale Pugliese di Catanzaro, ed altri tre giovani, tra cui un 19enne, ricoverati invece nel nosocomio Jazzolino di Vibo Valentia ma con delle ferite meno gravi rispetto alla 18enne.

È questo il bilancio di un brutto incidente avvenuto intorno alle cinque di questo pomeriggio davanti al supermercato Coop di Vibo Valentia.

Coinvolta nel sinistro un’auto, una Mini Cooper decappottabile su ci viaggiavano tutti e quattro i feriti. Per cause in corso di accertamento la vettura è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un muro, all’altezza dell’attività commerciale.

Nell’urto la 18enne è stata sbalzata fuori dalla Mini ferendosi gravemente alla testa.