Cetraro: settimana ricca di eventi al Summer fest

Bianca Atzei

Si apre una settimana ricca di eventi al Cetraro Summer fest che si concluderà venerdì 24 agosto con il Premio nazionale Vela d'argento con ospite d'onore Bianca Atzei, passando per il Premio Cetraro nel cuore con il giornalista Amedeo Ricucci e tre giorni dedicati alla musica con il Cetraro jazz festival.

La settimana, dunque, si apre lunedì 20 agosto con il talk a Palazzo del Trono, alle 22, che vede protagonista il giornalista Amedeo Ricucci a cui verrà assegnato il Premio Cetraro nel cuore. Cetrarese di nascita e legato alla sua terra natale, Ricucci nella sua lunga carriera di inviato Rai ha raccontato i momenti più critici dei conflitti passando da Algeria, Somalia, Bosnia, Ruanda, Liberia, Kosovo, Afghanistan, Libano, Iran, Iraq, Palestina, Tunisia, Libia e Siria.

Proprio in Siria, il 3 aprile 2013 è stato sequestrato, assieme ad altri tre giornalisti italiani (Elio Colavolpe, Susan Dabbous e Andrea Vignali), ad opera di una brigata di Jabhat al Nusra, passata in quegli stessi giorni all'Isis, appena costituito. I quattro sono stati liberati dopo 11 giorni, il 13 aprile 2013, dopo che era stato mantenuto il silenzio stampa per tutta la durata del sequestro.

Da martedì 21 a giovedì 23 agosto arriva il Cetraro jazz festival. Martedì 21, a Palazzo del Trono dalle 22, Picanto jazz session; mercoledì 22, sempre alle 22 e sempre a Palazzo del Trono, Paul Wertico Trio e chiusura, giovedì 23 in piazza del popolo alle 22, esibizione di Gianluca Guidi. Venerdì 24 agosto grande appuntamento con il Premio nazionale Vela d'argento in piazza del popolo con Bianca Atzei.

La Vela d'argento è un evento a cura del Gruppo Monte Carlo, un vero e proprio orgoglio per il Tirreno cosentino, frutto del lavoro e della dedizione di un team di professionisti che dal nulla sono riusciti a realizzare un evento prestigioso “Modamare – Festival nazionale della Moda”. Una manifestazione che ha ospitato artisti di calibro nazionale e non solo. Un riconoscimento nazionale che sarà articolato in cinque sezioni e che premierà illustre personalità che, nel corso della loro carriera, si sono distinte per professionalità e impegno sociale. Ospite d'onore di questa edizione sarà la cantante Bianca Atzei.

Il Festival del Mediterraneo è collocato all’interno del cartellone di Cetraro summer fest si realizza con la partecipazione della Regione Calabria – Assessorato alla Cultura, grazie al sostegno del consigliere regionale Giuseppe Aieta, al sindaco di Cetraro Angelo Aita. Molto importante è stata, inoltre, la collaborazione della Pro loco di Cetraro e del Gruppo Monte Carlo. Cetraro summer fest, di cui Francesco Occhiuzzi è il direrttore artistico, racchiude gli eventi che caratterizzano l'estate cetrarese da tempo e, soprattutto, punta ad esaltare il valore della “Settimana della Cultura benedettina” un progetto voluto dall’Assessorato comunale alla Cultura, guidato dal vicesindaco Fabio Angilica, che comprenderà anche un ciclo di incontri e dibattiti sulla influenza che la cultura benedettina ha avuto nella società italiana ed europea.

Fra lo spettacolo di Enzo Iacchetti e il concerto di Peppino Di Capri, il Cetraro summer fest propone altri due appuntamenti. Venerdì 10 agosto giochi a squadre in Piazza del Popolo, a partire dalle 19, con il Torneo dei rioni “Roberto Piazza”. Il Torneo dei rioni è una delle manifestazioni popolari più importanti del Tirreno cosentino, nato nel 1986 da un’idea della Pro loco “Civitas Citrarii” in onore di San Benedetto Abate, patrono di Cetraro. Il suo intento è quello di riannodare i legami un po’ trascurati con la tradizione, stimolando lo spirito di quartiere.

La prima edizione del Torneo si svolse il 13 luglio 1986 con l’intento di ricordare la vittoria di Cetraro contro i predoni turchi nel 1573; in quell’occasione le difese cittadine abbatterono la nave ammiraglia barbaresca, celebrando l’unione dei Rioni, che in occasioni civili si erano trovati sempre divisi e litigiosi tra loro. Quest’anno si svolgerà la ventiseiesima edizione del Torneo dei rioni.