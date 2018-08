Tennistavolo, Memorial Pasquale Amoroso: successo per il Torneo Marina di Sibari

Grande successo a Marina di Sibari presso per il VI torneo di Tennistavolo “Memorial Pasquale Amoroso”. Sono stati quattro le sfide a cui hanno partecipato atleti provenienti da tutta Italia, 40 in tutto.

Il torneo è stato disputato in due giornate nelle categorie Under 10, l’assoluto maschile e femminile il 17 agosto e sabato 18 riservato ai tesserati Fitet. Durante le gare si è esibito il forte giocatore Antonio Corrado, prossimo al suo esordio in B1 Nazionale.

L'organizzazione è stata curata da Giuseppe De Gaio, presidente dall'Asd tennistavolo Castrovillari e consigliere regionale Fitet Calabria. Al termine dell'evento gli organizzatori, gli atleti e gli ospiti hanno colto l'occasione per brindare, dandosi l'arrivederci alla prossima edizione.

I VINCITORI

Podio Under 10: Marika Veltri (Castrovillari); Giampaolo Meliddo (Gravina in Puglia); Gaetano D'Alessio (Napoli).

Assoluto Femminile: Elisabetta De Gaio (Castrovillari); Marika Veltri (Castrovillari);

Assoluto Amatoriale maschile: Bruno Santangelo (Napoli); Francesco Scalese (Gravina in Puglia); Vito Confortino (Gravina In Puglia); Cristian Gasparro (Napoli).

Assoluto agonistico: Antonio Rosario Lombardi (Castrovillari); Giuseppe De Gaio (Castrovillari); Jerry Meliddo (Gravina in Puglia); Antonio Sallorenzo (Spezzano Albanese).