Il profumo dell’olio tra musica classica e moderna per Le Colline del Jazz

Con i più grandi successi del Jazz e dello Swing, il Funky e il Soul, continuando con la Disco music e i ritmi scatenati del Twist e del Rock&Roll, alla terza tappa delle Colline del Jazz il pubblico si è scatenato in un tripudio di balli e allegria. Tutto questo grazie ai Saxobar, i sette musicisti calabresi (Anna Ida Pisani, Marco Rossin, Luigi Paese, Fabio Rossin, Andrea Infusino, Giorgio Barozzi, Matteo Barletta) che hanno regalato non solo musica d’autore ma anche i più grandi successi degli anni ’60 per un divertente e melodico tuffo nel passato.

Per l’appuntamento di domenica 19 agosto, sotto la direzione artistica di Nicola Pisani che vuole dare spazio a esperienze musicali che siano un connubio tra tradizione e modernità, si esibiranno la cantante Gianna Montecalvo e il pianista Gianni Lenoci. Il duo esplora le musiche di Duke Ellington, Steve Lacy, Mal Waldron, Ornette Coleman e le intreccia con le composizioni originali di Gianni Lenoci in un percorso libero e aperto ad una ampia possibilità di soluzioni, grazie alla presenza di energia e romantico abbandono, al senso profondo dell’inno e all’enfasi del blues.

E nella prima parte della serata musicale si terrà un breve ma intenso omaggio alla regina della musica soul e gospel, Aretha Franklin, scomparsa da pochi giorni. Ma alle Colline del Jazz a essere un elemento di unione tra popoli e un racconto di identità non è solo la musica, bensì anche il cibo, che in questi termini ha un ruolo preponderante e significativo. Ecco perché gli appuntamenti di questa edizione prevedono cene tematiche appositamente costruite per sensibilizzare alla conoscenza e al consumo dei prodotti autoctoni del territorio.

Dopo la serata del 6 agosto dove sono stati protagonisti della cucina la farina e il pane, questa volta sarà l’olio il bene di cui si elogeranno le proprietà e si racconterà il valore identitario che rappresenta attraverso le tradizioni culinarie dell’olivicoltura locale. A spiegare tutto ciò al pubblico sarà Giuseppe Giordano in qualità di Divulgatore Agricolo Specializzato in Olivicoltura e di Capo Panel del Comitato d’assaggio professionale degli oli vergini d’oliva riconosciuto dal Mi.P.A.A.F.

La cena sarà pertanto preparata seguendo i profumi e la corposità dell’olio extravergine d’oliva della Sibaritide. Ma non solo: per ricordare infatti la tragedia che ha colpito Genova ed esprimere il proprio cordoglio e il proprio omaggio alla città, Le Colline del Jazz offrirà per questo appuntamento un menu ricco di piatti di origine ligure e specificatamente genovese. Attraverso quelli che sono i canali di espressione della rassegna, l’appuntamento del 19 agosto sarà un omaggio a Genova nella musica e nel cibo.