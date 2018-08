Percosse e minacce contro la moglie. 83enne finisce in carcere

È accusato di maltrattamenti in famiglia un 83enne arrestato dai carabinieri di un centro del reggino. L’uomo, già ai domiciliari, è finito in manette dopo degli accertamenti svolti dall’Arma a seguito della denuncia della moglie, dello scorso 14 agosto, quando esasperata si è recata alla stazione per trovare conforto.

I Carabinieri dopo averla ascoltata l’hanno convinta a sporgere denuncia, così da uscire dalla difficile situazione in cui si trovava.

Così la vittima ha raccontato quanto è successo la sera prima, quando il marito, pregiudicato anche per reati contro la persona, al culmine dell’ennesimo litigio l’ha insultata, minacciata e percossa a mani nude.

I militari hanno immediatamente informato l’autorità giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, cui l’uomo era sottoposto, con quella della custodia cautelare in carcere.