I Carboidrati portano il Kaulonia Tarantella Festival sul lungomare

Carboidrati

È giunta l’ora di cominciare a danzare sulle prime note offerte dall’edizione 2018 del KTF! Per ingannare l’attesa che ci separa dalle serate di Piazza Mese, sarà il Teatro al Mare di Caulonia Marina ad ospitare la sezione “Aspettando il Festival”, che unirà alla buona musica dei Carboidrati tre giorni di lezioni di tarantella.

È ormai ai nastri di partenza la XX edizione del Kaulonia Tarantella Festival che, com’è ormai tradizione, si caratterizzerà per l’elevata caratura artistica delle proposte in programma, oltre che per un taglio culturale che permetterà ai cauloniesi e ai visitatori di vivere al meglio l'antico borgo medievale.

Prima di riversarsi tra le affascinanti strade del borgo antico, tuttavia, la kermesse di musica popolare, ormai consacrata come formidabile strumento di promozione del territorio di Caulonia e dell’intera Locride, farà tappa alla Marina e, per la precisione, al Teatro al Mare, che a partire dal 18 agosto alle ore 22 ospiterà la manifestazione “Aspettando il Festival”.

Vera e propria anteprima del KTF 2018, la serata di sabato avrà per protagonista il gruppo musicale dei Carboidrati, giovane band composta da sei musicisti originari di Cirò che, come i carboidrati danno energia al corpo, cercano di trasmettere energie al proprio pubblico suonando.

La band, nata da una fortunata idea dei cugini Pietro e Pasquale Sculco, vede quasi immediatamente l’adesione del batterista Giuseppe Giardino e del bassista Antonio Sessa. Nel 2008 si unisce alla comitiva il tastierista Leonardo Carluccio e nel 2013 la band si completa con il subentro del fisarmonicista Federico Vaccaro. Il loro genere musicale non conosce confini di area o mode, perché spaziano ovunque, anche se una parte rilevante del repertorio verte sulla riscoperta di celebri brani popolari a partire dalla fine dell'ottocento, come la celebre “Brigante se more”, diventata il loro cavallo di battaglia.

Ma il programma del KTF 2018 è appena iniziato. Per ingannare l’attesa che separerà il concerto di sabato all’inizio della kermesse vera e propria, che vi dà appuntamento, com’è ormai noto, a mercoledì 22, le giornate del 19, 20 e 21 agosto affiancheranno all’intrattenimento musicale appuntamenti dal taglio squisitamente culturale.

La kermesse “Aspettando il Festival”, infatti, riproporrà al Teatro al Mare di Caulonia Marina la formula già collaudata lo scorso anno delle lezioni di tarantella, una vera e propria scuola di danza popolare che ogni giorno, dalle ore 18:30 alle ore 20:00, avrà lo scopo di indagare, valorizzare, sensibilizzare e comunicare il patrimonio culturale locale, che introdurrà al programma analogo di lezioni che si svolgerà presso la Piazza Seggio di Caulonia Superiore e insegnerà al pubblico i passi da muovere ai ritmi dei concerti serali di Piazza Mese.

Appuntamenti da non perdere che voglio rimarcare con forza anche per questa XX edizione il ruolo centrale che Caulonia riveste per la musica popolare nazionale.