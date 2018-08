Verta (Udc): “Genova una pagina triste per l’Italia”

“Non serve fare il mea culpa per un qualcosa che non doveva accadere”. Lo afferma in una nota stampa il coordinatore provinciale di Cosenza dei giovani Udc Williams Verta, che aggiunge: “Monitorare e attuare un piano strategico di manutenzioneera obbligatorio.”

“La sicurezza delle infrastrutture del nostro paese, - prosegue il coordinatore di giovani Udc - non può non essere una delle priorità dell’agenda del governo. Purtroppo nei governi che si sono preceduti, si è dato più importanza a risolvere beghe tra i partiti di coalizione, a discapito dei problemi reali che hanno reso il nostro paese un luogo invivibile. Auspico – chiosa Verta- che questo trend negativo possa cambiare, e a nome di tutto il movimento giovanile dello scudo crociato calabrese, porgo le più sentite condoglianze alle famiglie di queste innocenti vittime.”