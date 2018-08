Aggressione razzista, Manoccio: “aspettiamo le vittime al Festival di Acquaformosa”

Giovanni Manocchio

“È gravissimo quanto successo a Falerna. Esprimiamo ferma condanna per la vile aggressione al ragazzo dominicano e alla sua famiglia. La Calabria è terra di accoglienza, pace e solidarietà e non consentiremo a nessuno di affermare una cultura razzista che non ci appartiene. Invitiamo il ragazzo colpito e la sua famiglia al Festival delle Migrazioni che partirà ad Acquaformosa il prossimo 23 agosto, perché da noi sono tutti benvenuti e nessuno è straniero. Qui troverà la solidarietà dei calabresi veri che ogni giorno praticano l’accoglienza e la concordia tra le genti.” Lo dichiara l’assessore all’accoglienza del comune di Acquaformosa, Giovanni Manoccio.