Polizia a lavoro nel crotonese: arresti, denunce e segnalazioni

Gli agenti della Questura di Crotone anche nel corso di questa settimana hanno eseguito una mirata attività di controllo del territorio crotonese che ha portato all’arresto di una persone e alla denuncia di altre 5 all’Autorità Giudiziaria e 3 all’Autorità Amministrativa.

L’attività ha inoltre visto gli agenti concentrati sul controllo alla circolazione stradale e in questo contesto sono state identificate 318 persone, di cui 13 cittadini extracomunitari, nonché 139 veicoli e di conseguenza sono state elevate 23 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, eseguiti 4 fermi/sequestri amministrativi/penali e accompagnate 3 persone in Questura per identificazione. Per di più sono state controllate 2 persone sottoposte a misure di sicurezza, effettuate 14 perquisizioni e 2 controlli amministrativi ad esercizi pubblici, e contestualmente effettuati 2 sequestri amministrativi/penali ed elevate 3 sanzioni amministrative.

In particolare, nella serata dell’11 agosto, il personale della locale Divisione P.A.S.I. - Squadra di Polizia Amministrativa, unitamente a personale dell’ARPA. CAL. di Crotone e Cosenza, e sanitario del servizio S.I.A.N. dell’A.S.P. di Crotone, ha eseguito controlli amministrativi nel centro cittadino, all’esito dei quali, dopo aver effettuato rilievi fonometrici volti ad individuare il livello di inquinamento acustico proveniente da una attività commerciale ubicata in periferia, in seguito alla denuncia dei residenti della zona che lamentava la provenienza di musica ad alto volume che impediva il normale riposo degli stessi, è stata accertata la mancata esposizione della tabella indicante le tariffe dei prezzi applicati compreso l’elenco delle bevande alcoliche, per una sanzione amministrativa pari ad € 308,00 in misura ridotta, e la mancata esposizione del cartello indicante l’orario giornaliero, nonché del giorno di riposo settimanale, per una sanzione amministrativa pari ad 308,00 euro in misura ridotta.

Nella mattinata del 14 agosto, il personale dell’U.P.G.S.P. ha deferito invece in stato di libertà O. D., 42enne, poché responsabile dei reati di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, violando le prescrizioni della misura dell’affidamento in prova al servizio in prova con l’obbligo di permanenza presso l’abitazione dalle ore 13.00 alle ore 09.00, minaccia a persona incaricata di pubblico servizio e lesioni a persona incaricata di pubblico servizio.

Nella medesima mattinata, è stato segnalato al Prefetto, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, M. N., 44enne. L’uomo è stato trovato in possesso di grammi 0,40 di cocaina, opportunamente sequestrata.

Il giorno successivo è stato invece segnalato, O. P., nato a San Giovanni in Fiore, 28enne. Il giovane è stato trovato in possesso di grammi 2,6 di cocaina, opportunamente sequestrata.

Nello stesso pomeriggio è stato arrestato E. F., crotonese, 46enne, perché resosi responsabile dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella circostanza, il predetto ha aggredito due operatori provocandogli lesioni giudicate guaribili, per entrambi, in giorni 13 s.c.

Nella notte tra il 15 ed il 16 agosto, personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al Prefetto, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, S. A., crotonese 51enne, residente a Roma. L’uomo è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di cocaina, opportunamente sequestrata.

Infine il 16 agosto, il personale della locale Squadra Nautica ha deferito in stato di libertà M. A., 66enne, titolare di un lido balneare della periferia cittadina, perché resosi responsabile del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale. Nella circostanza sono stati sequestrati 30 ombrelloni e 60 sdraio facenti parte del citato lido balneare, che esercitava l’attività in assenza di concessione comunale.