Incidente all’alba sulla Statale 18: due feriti

Un brutto incidente stradale è avvenuto intorno alle 5 di stamani sulla Statale 18 nel comune di Pizzo Calabro, precisamente in località Colamaio.

Due le autovetture coinvolte, una Citroen C2 ed un’ Alfa 156, che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che, con l'aiuto del divaricatore e della cesoia idraulica, hanno estratto dalla C2 il conducente rimasto incastrato all’interno.

A seguito dell’impatto anche il conducente dell’ Alfa 156 è rimasto ferito ed entrambi gli automobilisti sono stati trasferiti presso l’Ospedale Civile di Vibo Valentia.