Tenta il suicidio in mare, salvato dai poliziotti che lo riportano a riva

Un 31enne che in acqua annaspava tra gli scogli urlando di volersi suicidare: un tentativo fortunatamente scongiurato dall’intervento degli agenti della polizia di Reggio Calabria che arrivati subito sul lungomare cittadino sono riusciti a riuscito a far desistere l’uomo, afferrandolo in mare e poi trascinandolo a riva.

Sul luogo è giunto poi il personale del 118, allertato dalla Sala Operativa della Questura, che ha accompagnato il 31enne negli Ospedali Riuniti dove è stato ricoverato e curato per delle escoriazioni multiple al torace ed agli arti inferiori provocategli dall’impatto con gli scogli.