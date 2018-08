Serie B. A Crotone parte la campagna abbonamenti: spazio alle famiglie

Parte oggi la campagna abbonamenti 2018/2019 dell’FC Crotone, sintetizzata nella frase “Quello che ci Lega”.

La società del presidente Gianni Vrenna ha lottato per ottenere ciò che gli spetterebbe se la giustizia sportiva avesse fatto il suo onesto lavoro, ma il viso provato visto nella conferenza stampa, dimostra le inutili energie profuse e la rassegnazione a disputare il campionato di serie B in uno stadio a capienza ridotta per soli 9000 posti.

Tante le amarezze e la sfiducia verso un sistema malato da sempre, che hanno graffiato lo spirito di chi lavora nelle regole e crede nella giustizia sportiva.

Ma da questi eventi Crotone ne esce ancora una volta a testa alta, perché tranne per i piani alti del Palazzo, per il resto dell’opinione pubblica nazionale, a meritare di disputare la serie A non è certamente la squadra veronese del presidente Campedelli, che vedrà inaugurare l’avvio di un campionato che non si ferma neanche nel giorno di lutto per i morti del crollo del ponte di Genova.

Quale sarà il ruolo dei calabresi al ritorno in serie B si può immaginare ma visti i giochini delle tre carte a cui abbiamo assistito durante l’estate, si è pronti anche a qualche possibile sgambetto in corsa.

Per il momento il Crotone riparte dai due risultati positivi di Coppa Italia e il “sì” dello “zoccolo duro” dei calciatori che lo scorso campionato hanno disputato la serie A.

Un sollievo per tutti: la Società, i tifosi e quanti sono legati da anni ai colori rossoblù. Il campionato è un enigma, ma per il presidente Vrenna “sarà … divertente, interessante sotto il profilo tecnico e con sorprese positive. Illuminato da un tecnico talentuoso e di valore. Le motivazione per disputare un campionato di primo piano ci sono tutte”.

Come ogni anno, i vecchi abbonati, avranno diritto di prelazione, tra il 21 e 27 agosto, fino ad esaurimento posti, dal momento che chi nello scorso campionato aveva acquistato un abbonamento nei settori “alti” di curva sud e tribuna, potrà scegliere un settore differente.

La vendita libera inizierà dal 28 agosto fino al 2 di settembre, con l’innovazione delle “Tariffe Family”. Le tariffe ridotte sono a beneficio degli Under 14 e 18 e, ovviamente, per gli Over 65.

Cinzia Romano