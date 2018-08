Crotone Calcio, arriva Vaisanen

Ha acquisito a titolo temporaneo dalla Spal il difensore Sauli Aapo Kasperi Vaisanen. Il calciatore finlandese classe ’94, che ha compiuto 24 anni lo scorso 5 giugno, nella passata stagione ha giocato in Serie A con la Spal e in precedenza ha giocato in patria e in Svezia.

Sauli vanta anche ben 10 presenze con la maglia della Nazionale finlandese. Centrale difensivo, Vaisanen è alto 188 centimetri, è dotato di un ottimo senso della posizione ed è una vera e propria garanzia nella difesa a tre.