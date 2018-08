33° Estate Internazionale del Folklore: domani la cerimonia d’apertura

Alla “Cerimonia di apertura” della 33° Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino saranno presenti i gruppi provenienti dalla Polonia, Ecuador, Francia, Corea del Sud, Martinica, Messico, Burkina Faso e naturalmente Italia.

Le fazioni prenderanno parte alla sfilata che partirà intorno da Piazza Giovanni XXIII, per approdare nella centralissima piazza Municipio dove daranno vita alla coreografia della Maestra Tilde Nocera da ben 23 anni coreografa ufficiale del Festival, coadiuvata dal fratello, Daniele e dalle allieve del progetto Cea, stupirà ancora una volta, il popolo del festival.

Ad accogliere i gruppi, il direttore artistico, Antonio Notaro e le istituzioni. Occasione anche per i fotografi iscritti al concorso: “I Colori del Mondo” Premio Barbara Malomo, di catturare ed immortalare l’evento in un “click”. Ma il festival partirà ancor prima. Alle 18,00 le Guide Ufficiali del Parco del Pollino, accompagneranno i tanti visitatori che in questi giorni sono presenti in città, a riscoprire gli angoli più suggestivi del centro storico di Castrovillari. Durante i giorni del festival è possibile visitare presso il Teatro Vittoria, la mostra espositiva “33 anni di ricordi” attraverso oggetti, strumenti musicali e costumi tradizionali che hanno fatto grande l’Estate Internazionale del Folklore.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Eif con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, in collaborazione con la Gas Pollino, Pollino gestione impianti , la Fitp (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), lo Iov Italia i brand Act Ambiente, Cultura e Turismo, il Castrovillari Città Festival e l’apporto di sponsor privati.