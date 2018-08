Rinnovo della rete idrica a Polistena: incontro Sorical-amministrazione

Il sindaco Michele Tripodi ha preso parte alla conferenza stampa, per il termine dei lavori di manutenzione sulla condotta comunale.

Ad accompagnarlo c’erano l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Arevole, il capo compartimento area sud Giulio Gangemi ed una delegazione tecnica.

Tripodi ha spiegato che “i cambiamenti climatici degli ultimi tempi hanno inevitabilmente influito ad impoverire le falde abbassandole di livello, comportando non solo una scarsità di quantità d’acqua da gestire ma anche una oggettiva difficoltà nella distribuzione della stessa ai cittadini rispetto ad un fabbisogno paradossalmente sempre crescente specie durante la stagione estiva. Necessario era, dunque, il ricorso a manovre tecniche notturne per consentire il servizio ed attivate, molto spesso, grazie alla disponibilità dell’operaio comunale Calcopietro e dell’impresa cittadina specializzata nella realizzazione di pozzi e condotte idriche, Pepè Sciarrìa”.

La soluzione all’annosa problematica si è ottenuta attraverso un preliminare studio dei fabbisogni e della rete idrica, compiuto in collaborazione tra gli uffici comunali ed i tecnici Sorical, ed il successivo intervento consistente nell’installazione di alcune valvole regolatrici di pressione a monte ed a valle dell’abitato nonché con l’immissione in rete del nuovo pozzo comunale nella zona del campo sportivo che, una volta collettato, ha aggiunto circa 18/20 lt/sec di prezioso liquido alla portata esistente.

“Il sindaco ha inoltre chiarito che Polistena lavorando bene su questo fronte – provvedendo altresì all’installazione di appositi sfiati contro le bolle d’aria – si è attualmente garantita un’autonomia di immissione regolare di acqua in rete del 75/80% benché il serbatoio generale sia sotto la gestione di Sorical. Rimangono da effettuare ancora due interventi sulla rete – ha concluso Tripodi – che riguardano la realizzazione di un nuovo pozzo comunale aggiuntivo ed il prossimo avvio del servizio di ricerca perdite satellitare assicureranno l’erogazione di acqua senza sorprese almeno per i prossimi 20 anni”.

Dal canto suo, l’ingegnere Gangemi, felice per questa collaborazione e per la riuscita dell’operazione sulla rete idrica polistenese per come spiegata dai tecnici, ha voluto ricordare il delicato compito svolto dalla Sorical, talvolta ingiustamente denigrata, chiarendo invece che “la società lavora, pur tra mille difficoltà, solamente per migliorare servizio e distribuzione idrica in favore dei cittadini”.