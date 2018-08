Francica, lite familiare finisce nel sangue. Prende a coltellate la figlia e la nuora

Una lite per vecchie questioni familiari è sfociata nel sangue. È successo a Francica, dove un uomo di 86 anni, F.T., pluripregiudicato, ha accoltellato la figlia di 65 anni e la nuora di 42 anni a seguito di una discussione per vecchie questioni avvenuta nella casa dove vivono le due donne.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Vibo e quelli della Stazione locale che hanno provveduto l’uomo e soccorso le due ferite, poi affidate alle cure del personale del 118 che le ha trasportate all’ospedale Jazzolino.

La 65enne, residente a Milano e in vacanza a Francica, è arrivata nel nosocomio vibonese in codice rosso dopo essere stata colpita da diversi fendenti, uno dei quali al torace. Le sue condizioni sono state giudicate gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non destano preoccupazioni invece le condizioni della nuora.