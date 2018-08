Calcio. Asd Castrovillati ottiene in prestito il campo sportivo rendese

Il Presidente dell’Asd Castrovillari calcio, Alessandro Di Dieco porge i suoi ringraziamenti al sindaco di Rende, Marcello Manna e tutta sua Amministrazione, il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito ed il Presidente del Rende Calcio, Fabio Coscarella, per la cortesia istituzionale di aver concesso il terreno di gioco del “Marco Lorenzon” di Rende.

La comunicazione ufficiale è pervenuta stamattina da parte della Lega nazionale dilettanti. La partita verrà giocata sul terreno di gioco rendese a causa dei lavori di rifacimento del terreno di gioco e di ristrutturazione totale degli spogliatoi, del “Mimmo Rende” di Castrovillari, che, per queste ragione, è attualmente indisponibile.

La società ha inteso fissare il prezzo unico del biglietto a soli 5 euro (Gradinata settore per tifosi ospiti, Tribuna per tifosi locali), per venire incontro ai tanti tifosi rossoneri che si dovranno fare carico del viaggio da Castrovillari a Rende.

Intanto prosegue la preparazione in quel di Altomonte, in previsione del prossimo match, dei ragazzi di mister Ferraro, che si sono ritrovati ieri mattina al “Vincenzo Bianco”, dopo la pausa di Ferragosto.

I rossoneri resteranno nella ridente località fino a domenica, prima di avviarsi alla volta di Rende per la sfida di Coppa Italia, prima della quale verrà osservato un minuto di raccoglimento in onore delle vittime della tragedia che ha colpito la città di Genova.