Festival Euromediterraneo, ‘Mogol racconta Mogol-Da Lucio Battisti ad oggi’

Una serata d'onore per Mogol quella che si svolgerà al Festival Euromediterraneo di Altomonte domenica prossima. Al Teatro Belluscio alle 21:30, inizierà lo spettacolo teatrale-musicale “Mogol racconta Mogol – Da Lucio Battisti ad oggi” che il commissario prefettizio al Comune di Altomonte Eufemia Tarsia e il direttore artistico del Festival Euromediterraneo di Altomonte Antonio Blandi hanno voluto fortemente offrire ad Altomonte per questa trentunesima edizione che ha per tema i “Paesaggi culturali”.

Una narrazione appassionata del grande Giulio Mogol, unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti. Sarà lo stesso Mogol a presentare i più grandi successi dello storico sodalizio musicale. Nel repertorio brani quali “Mi ritorni in mente”, oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali “Anche per te”, “La canzone del sole”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “29 settembre”, “Emozioni”, “Io vivrò”, “Mi ritorni in mente”, “Con il nastro rosa”, “Sì, viaggiare”, “Insieme a te sto bene”, “La collina dei ciliegi” e “Pensieri e parole”. Mogol racconterà aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana.