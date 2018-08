Crotone. Occupava terreno abusivamente: sequestrato lido a Gabella

Un intero stabilimento balneare è stato sequestrato ieri dalla Squadra Nautica della questura di Crotone. Il lido si trova in prossimità di Contrada Gabella ed era composto da 30 ombrelloni e 60 sedie-sdraio.

La misura si è resa necessaria in quanto il titolare della struttura in questione occupava l’area demaniale marittima in assenza del previsto titolo concessorio, gli arredi e le attrezzature oggetto del provvedimento, sono state affidate al titolare senza facoltà d’uso.