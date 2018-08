Adesivi diffamatori verso imprenditore, denunciato ultras lametino

Personale del Commissariato di Lamezia Terme ha identificato il presunto autori di alcuni atti diffamatori nei confronti di un imprenditore lametino.

Infatti, nei giorni scorsi per le vie della città della Piana erano comparsi degli adesivi che riportavano il marchio di una nota impresa ma sul quale era riportata però una scritta che aveva il chiaro intento di diffamarne il proprietario, che in passato aveva ricoperto un ruolo di spicco nella società calcistica della Vigor Lamezia, nel periodo in cui la squadra militava nel Campionato di Lega Pro.

Gli agenti sono riusciti, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, a identificare chi aveva affisso gli adesivi: so tratta di un giovane ultras del posto, già noto alle Forze dell’Ordine perché sottoposto ad un Daspo per aver compiuto degli atti di violenza proprio nel corso della gare della Vigor.

Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti.