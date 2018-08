Calcio. Serie D. Roccella: si torna a sudare, pronti per il derby della Locride

Il Roccella si si è concesso un riposto di tre giorni con molti dei calciatori che sono tornati infatti nei rispettivi comuni di residenza per trascorrere il ferragosto con le famiglie.

Finita la pausa, però, si torna oggi, venerdì 17, a sudare: il mister Giampà farà svolgere ai suoi una doppia seduta, mentre il sabato mattina sarà dedicato alla immancabile rifinitura in attesa dell’esordio ufficiale stagionale in calendario domenica 19, quando per il turno preliminare di Coppa Italia 2018/2019 si affronta il Locri della presidentessa Modafferi, affidato per il secondo anno consecutivo a mister Scorrano.

Fra i giocatori a disposizione anche due ex roccellesi, il centrocampista Libri e il difensore Coluccio. Ancora da definire il terreno di gioco dove si svolgerà il derby della locride.