Walter Cordopatri conquista il grande schermo con la fiction “Solo 2”

A settembre sarà mandata in onda la fiction su Canale 5 “Solo 2” prodotto dalla Taodue a fianco il nostro conterraneo Peppino Mazzotta e il celebre Marco Bocci, e che vede sul grande schermo anche Walter Cordopatri, originario di Rizziconi, ed interprete nel film con il ruolo del Santista “Picciotto” del clan della famiglia Corona, nonché autista della stessa.

Il debutto con un corto girato proprio nel suo paese natale, esperienza dalla quale scaturisce tutta una serie di impegni col cinema, una delle quali lo portò in Emilia, con “La notte non fa più’ paura” che ricorda il terremoto in Emilia del 2012.

Una carriera tutta in salita per il calabrese diplomatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia Romano dove uno dei suoi insegnanti, mostro sacro del cinema italiano, il celebre Giancarlo Giannini lo notò fin da subito. Nel mentre si completavano le riprese di quest’ultimo film, la voglia di intraprendere un nuovo cammino professionale lo accompagnava quotidianamente, con la fermezza e la determinazione di farlo nella propria terra d'origine.

Ecco che finalmente dopo i vari aspetti burocratici riesce a fondare la Src -Scuola di Recitazione Calabrese, della quale è direttore artistico ringraziando tutti per il lavoro svolto. Tante persone lo hanno sostenuto con la fiducia del Sindaco Pianigiano Cosentino che ha visto una vera svolta, una idea innovativa culturale al progetto, il quale ha messo a disposizione come immobile per lo svolgimento delle attività’ il Polo Solidale della Legalita' di Cittanova, inaugurato a gennaio.

Ma le sorprese non mancano ad arrivare, proprio in questo frangente estivo sempre lui e impegnato in un'altra pellicola girata in Calabria con le riprese di “Zero Zero Zero” con la regia di Stefano Sollima tratto dal romanzo di Roberto Saviano.