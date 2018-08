Ancora una settimana per iscriversi al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione

Ancora una settimana a disposizione per potersi iscrivere al Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione - Classe L-19 - afferente al Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Università della Calabria, che offre notevoli opportunità di lavoro nel settore educativo. Il termine ultimo di iscrizione online è il 23 agosto 2018.

Per questo anno l’accesso fino ad un massimo di 194 posti, non prevede nessun test di ingresso e la graduatoria sarà stilata unicamente in base al voto finale del diploma conseguito. Con il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6, la laurea triennale in Scienze dell’Educazione offre la concreta possibilità di lavorare come educatore nei “Servizi educativi per l’infanzia” asili nido che avranno un notevole sviluppo nei prossimi anni.

Inoltre, il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell’Educazione offre la possibilità di conseguire il titolo di educatore professionale socio-pedagogico, così come previsto dai commi 594-601 della Legge 205/2017. L’educatore professionale socio-pedagogico può trovare occupazione nelle strutture educative extra-scolastiche: case-famiglia, istituti penitenziari, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, oltre che nel sistema integrato dei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali.

La laurea triennale è requisito di accesso per la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche per l’Interculturalità e la Media Education LM-85, che offre l’opportunità di conseguire il ruolo di pedagogista che opera con ruolo apicale nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, così come previsto dal comma 594 della legge 205/2017, e il ruolo di insegnante di scuola secondaria classe A18 -Filosofia e Scienze Umane Ex classe A036.