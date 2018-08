Lisistrata, un classico greco intramontabile in scena a Locri

La “Lisistrata” di Aristofane andrà in scena sabato al tempio ionico di Marasà a Locri per la XXVIII Stagione Teatrale della Locride 2018-2019.

Lo spettacolo, diretto da Mauro Avogadro con le musiche originali di Gioacchino Balistreri, vede la partecipazione di un affiatato cast composto da: Delfina Balistreri, Dario Battaglia, Nicasio Catanese, Federica Cavallaro, Aurora Cimino, Marcello Gravina, Ivan Graziano, Anita Martorana, Riccardo Masi, Vladimir Randazzo, Claudia Zappia.

Lisistrata è stata rappresentata per la prima volta ad Atene, nel 411 a.C. messa in scena non dall’autore, ma da un certo Callistrato.





TRAMA

Lisistrata convoca numerose donne di Atene e altre città per discutere un importante problema. A causa della guerra del Peloponneso, infatti, gli uomini delle poléis greche sono perennemente impegnati nell’esercito e non hanno più il tempo di stare con le loro famiglie. Lisistrata propone allora alle altre donne di fare uno sciopero del sesso: finché gli uomini non firmeranno la pace, esse si rifiuteranno di concedersi a loro. Dopo un momento di sbigottimento e di rifiuto, le donne si dicono favorevoli al piano e fanno un giuramento.

Un capolavoro del teatro classico, dunque, un’opera in cui temi importanti come la parità di genere vengono affrontati provocando il pubblico e facendolo riflettere. La rassegna estiva della Stagione teatrale della Locride proseguirà domenica 19 Agosto con "Napule é... n'ata storia" alla corte palazzo di città di Locri, e "Antigone", una produzione del Ctm, martedì 28 Agosto.