Sicurezza ponti e viadotti: lettera del sindaco Pugliese all’Anas

Il sindaco Ugo Pugliese ha inviato una nota, questa mattina, all'Anas - Area Compartimentale della Calabria - e per conoscenza al presidente della Regione Mario Oliverio in merito alla sicurezza di ponti e viadotti nel crotonese.

Nella lettera il sindaco scrive: “facendo seguito alle recentissime drammatiche vicende che hanno interessato il Viadotto “Morandi” di Genova e alle preoccupazioni che pure tale evento ha prodotto anche tra le nostre popolazioni, al fine di dare opportune informazioni e rassicurazioni alla popolazione interessata ed anche evitare infondati allarmismi, si chiede di conoscere lo stato di sicurezza relativo alle seguenti strutture stradali in territorio crotonese: cavalcavia in prossimità dell’ingresso nord alla città di Crotone, caratterizzato da un evidente avvallamento, sin dalla ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del 1996 e cavalcavia su Strada statale 106, in prossimità della Contrada Bucchi.

Per ultimo – pur non essendo interessati territorialmente, ma facendoci tramite delle numerosissime sollecitazioni pervenute da parte dei nostri cittadini che percorrono quotidianamente quella tratta –, si chiedono notizie in merito alla situazione del Ponte di Celico”.